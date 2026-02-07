Il Milan fa sul serio per blindare Rafael Leao. I dirigenti hanno riaperto i contatti con l’entourage dell’attaccante portoghese per discutere il rinnovo di contratto. La trattativa è calda, il club vuole mantenere il suo talento e ha già messo sul tavolo alcune proposte. Leao, dal canto suo, si prende tempo, ma l’obiettivo è chiaro: trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La strada resta aperta, ma il club rossonero non vuole perdere il suo gioiello.

Turno di 'riposo' per il Milan: San Siro è occupato per le Olimpiadi invernali di Milan-Cortina e la partita tra Milan e Como si recupererà a fine febbraio. Il Diavolo tornerà in campo questo venerdì contro il Pisa dopo tanti giorni della vittoria contro il Bologna. Allegri spera di recuperare al massimo sia Leao che Pulisic. Il giornalista Niccolò Ceccarini parla del possibile rinnovo del portoghese nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'. "Intanto il Milan sta già lavorando anche al prolungamento di un altro giocatore importante come Leao". Secondo il giornalista i contatti sarebbero già partiti, ma ovviamente ci sarebbe tutto il tempo, visto che il contratto del portoghese scade nel 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, obiettivo blindare Leao: contatti vivi per il rinnovo di contratto

Approfondimenti su Milan Leao

Il Milan ha avviato le trattative per il rinnovo contrattuale di Rafael Leao, confermando l’intenzione di mantenere il talento portoghese in rosa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Leao

Argomenti discussi: Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz; Verso Pisa: il punto sulle condizioni di Pulisic e Leao; Calciomercato Milan, Moretto svela le ultimissime sul rinnovo di Leao e l'interesse per Vlahovic; Cassano attacca ancora Leao | Non ha talento! È convinto di essere un fenomeno ma io ero un genio mentre lui no.

Allegri: Leao non è convocato, giocatori part-time non vanno beneIl Milan torna in campo in campionato e dopo la delusione in Supercoppa contro il Napoli i rossoneri affronteranno il Verona in un match che sa di testacoda. Secondi contro terzultimi a San Siro, una ... sportmediaset.mediaset.it

Milan, Allegri: Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insiemeReduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan ha di fronte l'esame Roma da affrontare con le solite assenze post sosta di ottobre. Pulisic e Rabiot saranno ancora out, ma anche altri ... gazzetta.it

Secondo il @FinancialTimes un’ufficiale trumpiana sarebbe venuta a Roma e a Milano con l’obiettivo di finanziare think tank MAGA nel nostro paese. Se confermato si tratterebbe di una ingerenza politica senza precedenti. Che informazioni ha su questo il go x.com

Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo Champions facebook