Felix Correia ritorna in Portogallo? Ci sono contatti in corso con quei due club Le ultime sull’ex giocatore della Juventus

2 gen 2026

Felix Correia, ex giocatore della Juventus ora al Lille, sarebbe in contatto con club portoghesi, tra cui Benfica e Porto. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il giocatore potrebbe tornare in Portogallo, anche se non sono ancora definitive le modalità di questo possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con i club interessati a valutare le opzioni per rafforzare le proprie rose.

Felix Correia potrebbe ritornare in Portogallo con Benfica e Porto in pressing sull’ex Juventus. Le ultime di calciomercato sul giocatore L’esterno offensivo del Lille, Félix Correia, ex Juve, non chiude le porte a un possibile ritorno in Portogallo, anche se ciò significasse vestire la maglia di una rivale storica del club che lo ha formato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

