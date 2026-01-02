Felix Correia ritorna in Portogallo? Ci sono contatti in corso con quei due club Le ultime sull’ex giocatore della Juventus

Felix Correia, ex giocatore della Juventus ora al Lille, sarebbe in contatto con club portoghesi, tra cui Benfica e Porto. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il giocatore potrebbe tornare in Portogallo, anche se non sono ancora definitive le modalità di questo possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con i club interessati a valutare le opzioni per rafforzare le proprie rose.

Monza, possibile asse di mercato con la Juventus: piace il portoghese Felix Correia - L'attaccante lusitano è nel mirino dei brianzoli e potrebbe essere ceduto in prestito dai bianconeri: il classe 2001, ex Under 19 del Portogallo e ... m.tuttomercatoweb.com

Correia, un piccolo CR7 per la Juventus - Un affare a sorpresa nel giorno di Arthur per i bianconeri che si aggiudicano uno dei migliori prospetti del calcio europeo (QUI le prime immagini a Torino). gianlucadimarzio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.