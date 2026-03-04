Rinascimento Giallorosso | i Friedkin scommettono sull’identità e il ritorno di Totti

A poche ore dalle indiscrezioni che hanno riacceso l’entusiasmo tra i tifosi, la famiglia Friedkin sembra aver scelto di puntare sull’identità del club e sul ritorno di Totti come elementi chiave. La strategia dei proprietari statunitensi si concentra ora su questi aspetti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra società e tifoseria. La decisione sembra segnare un cambiamento importante nella gestione della squadra.

Dopo Ranieri e Gasperini, la proprietà punta sul ritorno dello storico Capitano; l'obiettivo è trasformare il senso di appartenenza in valore aggiunto. A poche ore dalle indiscrezioni che hanno riacceso l'entusiasmo della piazza capitolina, la strategia della famiglia Friedkin sembra aver imboccato una parabola definitiva: il ritorno alle radici come asset strategico. Nella mattinata di oggi, emerge con chiarezza l'inversione di tendenza rispetto al modello di business internazionale che aveva caratterizzato la prima fase della gestione texana — contrassegnata dai profili di Mourinho, Tiago Pinto e Lina Souloukou — a favore di una riscoperta dei valori autoctoni.