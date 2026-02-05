Calcio Totti-Roma Ranieri per il ritorno | I Friedkin ci pensano

Claudio Ranieri apre al ritorno sulla panchina della Roma. L’allenatore si è detto disponibile e ha spiegato che la proprietà Friedkin sta valutando l’ipotesi, anche se ancora non c’è una decisione definitiva. Intanto, il club lavora per costruire una squadra competitiva, mentre l’ex tecnico parla di un progetto che potrebbe ripartire.

Roma, 5 feb. (askanews) – Claudio Ranieri fa il punto sul presente e soprattutto sul futuro della Roma, raccontando a Sky Sport il progetto avviato con Gian Piero Gasperini e sostenuto dalla proprietà Friedkin. Un percorso che guarda lontano, senza promesse immediate ma con obiettivi chiari. “Noi non è che stiamo chiedendo di andare in Champions League, anche se è la voglia di tutti quanti”, spiega Ranieri. “Con la proprietà si è parlato di un programma di tre anni, dove l’allenatore ha chiesto 15-16 giocatori da far ruotare e altri giovani. Siamo la Roma, tutto subito non è possibile”. Il dirigente giallorosso sottolinea la soddisfazione per il lavoro svolto finora: “Stiamo facendo molto bene, siamo molto contenti di come la squadra e di come Gasperini sta lavorando”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Totti Roma

Claudio Ranieri ha fatto un passo avanti sulla possibile reunion tra Francesco Totti e la Roma.

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Roma, la rivelazione di Ranieri: I Friedkin stanno pensando al ritorno di Totti; Dai rinnovi al mercato, fino a Gasperini e Massara: Ranieri dice tutto sulla Roma; Francesco Totti torna alla Roma? L'anticipazione di Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando; Roma, Zaragoza si presenta: Sono qui per andare in Champions.

Ranieri, Lazio, calcio estero e Olimpiadi Invernali: le ultimissimeLe parole del dirigente giallorosso. Il comunicato del tifo biancoceleste. Pogba fuori dalla lista Uefa. L'Italia del curling supera la Corea del Sud ... corrieredellosport.it

Calcio, Totti-Roma, Ranieri per il ritorno: I Friedkin ci pensanoRoma, 5 feb. (askanews) – Claudio Ranieri fa il punto sul presente e soprattutto ... msn.com

Cosa ne pensate Rivorreste Totti alla Roma facebook

Totti-Roma, Ranieri apre al ritorno: "So che i Friedkin ci stanno pensando" #SkySport #Roma #Totti x.com