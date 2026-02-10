Totti-Roma il ritorno è vicino | dialogo aperto con i Friedkin

Questa volta sembra davvero fatta. Francesco Totti è tornato a mostrarsi allo stadio Olimpico, seduto in tribuna durante la partita tra Roma e Cagliari. Non si tratta solo di un ricordo del passato, ma di un passo deciso verso un possibile ritorno ufficiale. La presenza di Totti ha riacceso le speranze dei tifosi e aperto un dialogo più diretto con i Friedkin, i nuovi proprietari del club. Ora si aspetta solo il passo successivo.

L’immagine di Francesco Totti in tribuna all’Olimpico durante Roma-Cagliari non è stata solo una parentesi amarcord, ma il segnale di un riavvicinamento sempre più concreto. Accompagnato dal figlio Cristian e dall’amico Vincent Candela, lo storico numero 10 è stato travolto dall’abbraccio dello stadio, che ha intonato a gran voce il coro “Un capitano, c’è solo un capitano”. Un’emozione ricambiata che nasconde manovre societarie in corso: i contatti per un suo rientro nei quadri dirigenziali sono infatti costanti e i rapporti con la proprietà restano distesi. A confermare il clima di grande apertura è stato il direttore sportivo Massara, che ha sottolineato il legame positivo tra l’ex fuoriclasse e la famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

