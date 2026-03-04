carrarese catanzaro 3 3 finale da brividi con il doppio rigore

Il match tra Carrarese e Catanzaro si è concluso con un pareggio 3-3, regalando un finale ricco di emozioni. Durante la partita, il Catanzaro ha ottenuto un rigore che è stato convalidato dal VAR, portando alla richiesta di ripetizione da parte dell’arbitro, poiché il tiro di Pontisso è stato prima parato e poi assegnato nuovamente. La partita si è giocata a Carrara il 4 marzo 2026.

Carrara, 4 marzo 2026 – Finale thriller a Carrara con il rigore del pareggio del Catanzaro benedetto dal Var che ha richiamato l'arbitro per fare ripetere il rigore calciato da Pontisso e parato da Bleve. Un giocatore della Carrarese era entrato in area prima del tiro e così replay dal dischetto e gol di Pittarello. Una gara vibrante che la Carrarese ha sbloccato subito con una prodezza di Melegoni. Il Catanzaro ha ribaltato sfruttando un clamoroso autogol di Illanes e una prodezza di Iemmello che ha servito l'assist vincente per Cassandro. Carrarese indomabile nella ripresa e al 18' Abiuso pareggia poi Zanon ribalta il match. Al 90' il contestatissimo doppio rigore per il definitivo 3-3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Catanzaro, pari (con rigore ripetuto) all’ultimo assalto: contro la Carrarese finisce 3-3Padroni di casa avanti con Melegoni, le Aquile la ribaltano con di Illanes (autogol) e Cassandro. Abiuso pareggia e Zanon porta avanti i toscani, ma al 90’ il penalty di Pittarello regala il pari ai g ... corrieredellacalabria.it

Pareggio al fotofinish, per il Catanzaro a CarraraGol, autoreti, capovolgimenti e un rigore nel recupero. Succede di tutto nel 3-3 tra Carrarese e Catanzaro. Dopo soli tre minuti, il vantaggio dei padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ... rainews.it

