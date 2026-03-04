Riforma della magistratura confronto pubblico a Sondrio in vista del referendum

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 18 si terrà un confronto pubblico nella sala consiliare di Palazzo Muzio a Sondrio, organizzato per discutere della riforma della magistratura in vista del referendum. L'evento coinvolgerà rappresentanti e cittadini interessati a conoscere meglio le modifiche proposte e le implicazioni di questa riforma. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Un confronto pubblico sulla riforma della magistratura, in vista del referendum. È quello in programma mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 18 nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e metterà a confronto posizioni diverse su uno dei temi più delicati del dibattito nazionale in vista del voto del 22 e 23 marzo. A intervenire saranno il dottor Daniele Carli Ballola, sostituto procuratore del Tribunale di Sondrio, l'avvocato Stefano Di Pasquale, presidente della Camera penale di Sondrio, e l'avvocato Marco Negrini, presidente della Camera penale di Monza.

