Referendum sulla riforma della magistratura confronto tra Di Pietro e Romanelli

Un dibattito tra sostenitori e oppositori sulla riforma della magistratura si svolge a Bergamo, motivato dalla proposta di modificare l'assetto del sistema giudiziario. Durante l'incontro, i relatori spiegano le loro posizioni e rispondono alle domande del pubblico. La discussione si concentra sui cambiamenti organizzativi e sulle possibili conseguenze pratiche della riforma. La sala si riempie di cittadini interessati a capire come le modifiche influenzeranno il funzionamento della giustizia.

Bergamo. Un confronto pubblico sulle ragioni del sì e del no alla riforma costituzionale che interviene sull’assetto della magistratura. Lo organizza Cisl Bergamo in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’iniziativa, intitolata “Una questione di buona giustizia”, è in programma giovedì 26 febbraio alle 10 all’auditorium della Casa del Giovane di via Gavazzeni. A confrontarsi saranno Antonio Di Pietro e il procuratore capo di Bergamo Maurizio Romanelli. L’incontro sarà moderato dal giornalista Franco Cattaneo e introdotto dal segretario generale di Cisl Bergamo, Francesco Corna. L’obiettivo dichiarato dall’organizzazione sindacale è mettere a confronto due posizioni opposte per favorire una scelta consapevole in vista del voto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Referendum sulla riforma della magistratura: opinioni a confronto”: al San Gaetano per capirne di piùLunedì 23 febbraio, all’interno del Centro culturale San Gaetano di Padova, si terrà un dibattito pubblico sul referendum sulla riforma della magistratura.

Verso il referendum. Dialoghi sulla riforma della MagistraturaLa sottosezione aretina dell’Associazione Nazionale Magistrati organizza una tavola rotonda per approfondire i temi della riforma costituzionale della magistratura, in vista del prossimo referendum.

