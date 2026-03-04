Rifiuti classificati irregolarmente e spediti dal porto di Bari alla Grecia | azienda sequestrata

Un’indagine condotta dalla Procura di Bari ha scoperto che un’azienda coinvolta nella raccolta e gestione dei rifiuti ha classificato irregolarmente materiali e li ha spediti dal porto di Bari verso la Grecia. Sono state eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti del titolare dell’azienda. L’attività investigativa ha portato al sequestro delle merci e di beni legati alla società.

Il provvedimento è stato eseguito dal personale della Guardia Costiera di Bari, attraverso il Centro coordinamento ambientale marino, al termine di un’attività investigativa durata diversi anni. Le indagini hanno riguardato fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023 e si sono concentrate su un presunto sistema di gestione e spedizione illecita di rifiuti verso impianti situati in Grecia. L’indagine ha avuto origine nel novembre del 2021 durante i controlli ordinari nello scalo portuale di Bari, quando gli investigatori hanno individuato una tipologia di rifiuti mai transitata prima nello scalo. Si trattava di materiali classificati con il codice Cer 191212, definito come “altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

