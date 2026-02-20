Brindisi così facevano soldi con i rifiuti spediti illecitamente in Grecia e Bulgaria | 6 arresti

A Brindisi, sei persone sono state arrestate e due aziende sequestrate perché gestivano illegalmente rifiuti destinati a Grecia e Bulgaria. La causa è il tentativo di risparmiare sui costi di smaltimento, spedendo i rifiuti senza autorizzazione. Le indagini hanno scoperto che i criminali occultavano i rifiuti nei camion e li inviavano oltre confine, aggirando le norme ambientali. Gli investigatori hanno trovato prove concrete di questa rete illegale, che operava da mesi nel porto di Brindisi, approfittando delle falle nei controlli doganali.

È di sei arresti e due società sequestrate il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), e riguarda un sodalizio criminale accusato di aver organizzato spedizioni e smaltimenti illegali di rifiuti speciali per ottenere un ingiusto profitto attraverso la violazione delle norme ambientali. Operazione internazionale coordinata dai Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione ha coinvolto il Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai Comandi Provinciali competenti.