Traffico illecito di rifiuti nel Nisseno | 20 misure cautelari e azienda sequestrata

La Guardia di Finanza di Caltanissetta, sotto la supervisione della DDA, ha eseguito un’operazione contro il traffico illecito di rifiuti nel Nisseno, applicando 20 misure cautelari e sequestrando un’azienda del settore. L’indagine ha evidenziato pratiche illecite legate alla gestione dei rifiuti, contribuendo a tutelare l’ambiente e la legalità sul territorio.

Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA. I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare nei confronti di 20 persone e al sequestro di un'azienda del settore dei rifiuti. L'operazione rientra in una complessa indagine sullo smaltimento illecito, coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Le misure disposte dal Gip. Al termine degli interrogatori preventivi, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per un imprenditore di Niscemi e gli arresti domiciliari per un imprenditore di Gela.

