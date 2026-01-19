Donazione di midollo osseo parte una campagna di sensibilizzazione nelle scuole

Il Comune avvia nelle scuole superiori la campagna “Sei tu il tipo giusto?”, dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali. L’obiettivo è promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sull’importanza della solidarietà e della cittadinanza attiva, contribuendo a diffondere informazioni corrette e a favorire una cultura della donazione.

Il Comune rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva tra i giovani, avviando nelle scuole superiori cittadine il progetto “Sei tu il tipo giusto?”, dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Sanità, presentati tre nuovi poli di reclutamento per donazione midollo osseo Leggi anche: Fibrosi del midollo osseo, ricerca Unimore individua una nuova possibile terapia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Donazione di midollo osseo, parte una campagna di sensibilizzazione nelle scuole - L'iniziativa, promossa dal Comune e da Admo Sicilia, è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori. palermotoday.it

LA STORIA - La 28enne di Premilcuore racconta la sua esperienza dalla "mappatura" alla donazione di midollo avvenuta a Bologna: "Qualche dolorino e un po' di stanchezza, ma sapere che puoi dare speranza a una persona ripaga di tutto" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.