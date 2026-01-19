Donazione di midollo osseo parte una campagna di sensibilizzazione nelle scuole

Il Comune avvia nelle scuole superiori la campagna “Sei tu il tipo giusto?”, dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali. L’obiettivo è promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sull’importanza della solidarietà e della cittadinanza attiva, contribuendo a diffondere informazioni corrette e a favorire una cultura della donazione.

Il Comune rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva tra i giovani, avviando nelle scuole superiori cittadine il progetto “Sei tu il tipo giusto?”, dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

