Una donna rimasta bloccata a Dubai a causa della guerra in Medio Oriente è riuscita a tornare in Italia per donare il midollo al padre malato. La situazione ha ostacolato i suoi piani di assistenza, ma alla fine è riuscita a superare le difficoltà e a raggiungere il paese. La sua vicenda si inserisce in un contesto di emergenza e trasformazioni improvvise.

La guerra in Medio Oriente ha rischiato di trasformare una corsa contro il tempo in una tragedia familiare. Un uomo di Piacenza, colpito da leucemia acuta, attendeva un trapianto di midollo osseo fondamentale per la sua sopravvivenza. L’unica donatrice compatibile era la figlia, residente in Australia, rimasta però bloccata a Dubai – come tantissimi altri turisti e passeggeri – insieme al marito durante uno scalo tecnico. A dare per primo la notizia era stato il quotidiano Libertà: la donna, partita dall’Australia con il marito e diretta in Italia per sottoporsi alla donazione, si era fermata a Dubai per un normale scalo. Nel frattempo, però, la situazione nell’area è precipitata a causa dell’escalation militare in Medio Oriente, con il blocco dell’aeroporto e la cancellazione della maggior parte dei voli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bloccata a Dubai per la guerra, riesce a rientrare in Italia per donare il midollo al padre malato

