Si rifiuta di dargli i soldi lui la prende a schiaffi davanti al figlio piccolo | arrestato dai carabinieri

A Messina, un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna davanti al loro figlio di 18 mesi, rifiutandosi di consegnare denaro. L’episodio ha causato grande preoccupazione e mette in luce le problematiche di violenza familiare nella comunità locale.

Momenti di paura ieri a Messina, quando un uomo di 26 anni, già noto alle Forze dell'ordine, ha aggredito la compagna davanti al loro figlio di appena 18 mesi.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile, l'uomo ha iniziato una violenta lite.

