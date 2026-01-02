Nardò si presenta con il figlio maggiore davanti alla ex Chiede l’affidamento del piccolo e spara davanti al bambino | ferito un vicino

A Nardò, un uomo di 41 anni e suo figlio di 15 anni sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio, porto illegale di armi e munizioni. La vicenda riguarda un episodio avvenuto davanti alla ex coniuge, durante il quale sono state lanciate minacce e sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, ferendo anche un vicino. La ricostruzione degli eventi è in corso da parte delle autorità.

Un 41enne e suo figlio di 15 anni sono stati arrestati a Nardò, in provincia di Lecce, con le accuse a vario titolo di tentato omicidio in concorso aggravato, porto di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni. I due si sono presentati sotto casa dell'ex moglie dell'uomo. Il 41enne, ricostruisce Repubblica, con fare aggressivo e in uno stato di evidente alterazione ha chiesto alla moglie di darle il figlio più piccolo, di sette anni, affidato a lei. Ha iniziato a imprecare e a insultarla ad alta voce. Urla che hanno attirato l'attenzione di un residente nella palazzina, un uomo di 51 anni, intervenuto in difesa della giovane donna.

