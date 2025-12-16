Caldara | Milan? Quando sono arrivato e poi mi sono infortunato mi è caduto il mondo addosso

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Caldara riflette sul suo periodo al Milan, ricordando le emozioni dell'arrivo e le difficoltà causate dagli infortuni. L'ex calciatore rossonero rivive quei momenti, svelando come sia stato per lui affrontare le sfide di una carriera interrotta da imprevisti. Un racconto sincero di un'esperienza intensa e complessa in maglia milanista.

caldara milan quando sono arrivato e poi mi sono infortunato mi 232 caduto il mondo addosso

© Pianetamilan.it - Caldara: “Milan? Quando sono arrivato e poi mi sono infortunato mi è caduto il mondo addosso”

L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, ha voluto spendere alcune parole sul suo periodo in rossonero: la chiamata del Milan e. Pianetamilan.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan, Caldara Rientro vicino voglia di tornare in campo indescrivibile

Video Milan, Caldara Rientro vicino voglia di tornare in campo indescrivibile

caldara milan sono arrivatoCaldara: "Le parole di Chiellini, il mio rimpianto più grande. Milan? Dopo l'infortunio mi sono chiuso in casa, mi sentivo una m***a" - L'ex difensore tra le altre di Atalanta, Juventus e Milan si è ritirato a soli 31 anni lo scorso 15 novembre. calciomercato.com

caldara milan sono arrivatoCaldara rivela: “Dopo l’infortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda perchè non riuscivo ad esprimermi” - Durante l'ultima puntata del podcast Centrocampo, Mattia Caldara, ex difensore di Atalanta, Juve e Milan, è stato protagonsita di una lunga intervista nella quale ha raccontato ... milannews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.