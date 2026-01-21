ricettazione a salerno due denunce della polizia

Due persone sono state denunciate a Salerno per il reato di ricettazione. L’episodio si è verificato nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’identificazione e alla segnalazione dei coinvolti. La polizia continua a vigilare sul territorio per contrastare i reati legati al patrimonio e garantire la sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la legalità nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ricettazione in concorso: due persone sono state denunciate a Salerno dalla Polizia di Stato. Personale dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Salerno ha identificato due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 35 anni all’interno di una roulotte parcheggiata nel quartiere Mariconda, ritenuta dagli agenti presumibilmente rubata. In seguito a un controllo effettuato all’interno della roulotte, inoltre, è stato trovato materiale di rubinetteria, rubato nel corso della precedente notte dal portabagagli di un’auto parcheggiata nello stesso quartiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

