Scuola Puccini proseguono i lavori di ricostruzione Il sindaco Olivetti | Opera completa entro l' inizio dell' anno scolastico

A Senigallia, i lavori di ricostruzione alla scuola Puccini vanno avanti senza sosta. Il sindaco Olivetti assicura che l’opera sarà pronta prima dell’inizio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di riaprire l’edificio lato mare in condizioni di sicurezza e funzionalità. Le operazioni di demolizione e ricostruzione sono in corso e proseguono secondo i piani, per garantire ai bambini un ambiente più sicuro e moderno già a settembre.

L'intervento è finanziato attraverso un mix di risorse pubbliche che comprende fondi PNRR – Missione 4 per un importo di 2.582.062 euro, contributo conto termico GSE per 774mila euro e fondi comunali, per un costo complessivo di 4.909.000 euro SENIGALLIA - Proseguono i lavori di recupero funzionale della Scuola primaria Puccini, che interessano in particolare l'edificio ubicato sul lato mare del lotto, oggetto di un importante intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato a garantire sicurezza, funzionalità, efficientamento energetico e qualità degli spazi scolastici. Il recupero funzionale dell'edificio prevede la realizzazione di 10 classi su due piani, dimensionate per accogliere circa 230 alunni, una biblioteca multimediale e un ampio spazio polifunzionale affacciati sull'atrio di accesso posto al piano terra.

