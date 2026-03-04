Riccardo Cocciante dal Vietnam a Sanremo | la storia del cantautore che l’Italia ama

Riccardo Cocciante, cantante e compositore, ha iniziato la sua carriera in Vietnam prima di diventare protagonista di numerosi festival italiani, tra cui Sanremo. Conosciuto anche come Richard all’estero, ha pubblicato diversi album di successo e scritto canzoni che hanno segnato la musica italiana. La sua storia attraversa vari paesi e generi musicali, rendendolo una figura riconosciuta nel panorama artistico.

La parabola artistica di Riccardo Vincent Cocciante, noto all'estero come Richard, rappresenta uno dei percorsi più singolari e cosmopoliti della musica d'autore. Nato a Saigon il 20 febbraio 1946 (è uno splendido ottantenne), in un'Indocina francese prossima a grandi cambiamenti, Cocciante incarna perfettamente l'incontro tra mondi diversi. Figlio di un abruzzese di Rocca di Mezzo e di una madre francese, l'artista ha costruito la propria identità su questa dualità culturale, che diventerà il segreto della sua capacità di comunicare oltre i confini nazionali. All'età di undici anni, il trasferimento a Roma segna l'inizio della sua maturazione artistica.