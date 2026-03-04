Il mio nome è Riccardo Cocciante il docufilm sulla vita del cantautore stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 va in onda un docufilm dedicato alla vita del cantautore Riccardo Cocciante, in occasione del suo 80º compleanno. Il film traccia il percorso artistico e personale di Cocciante, presentando immagini e testimonianze che ne raccontano la carriera. La pellicola intende rendere omaggio a un artista noto per le sue composizioni e il suo contributo alla musica italiana.

Nella serata di oggi, mercoledì 4 marzo, su Rai 1 va in onda il film evento Il mio nome è Riccardo Cocciante, un omaggio imperdibile in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’artista. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, il lungometraggio non è una semplice biografia, ma un viaggio emozionale dove l’aspetto personale e quello professionale si fondono, restituendo il profilo di un uomo la cui esistenza è da sempre legata in modo viscerale alla musica. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, l'opera sarà disponibile già dal giorno successivo, il 5 marzo, nella sezione Documentari del portale RaiPlay. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Un racconto in prima persona e con le voci di tanti ospiti come Pausini, Nannini, Elodie e Achille Lauro. #riccardococciante #ilmionomeèriccardococciante x.com

"Non ho scelto questa vita, è la canzone che ha scelto me": Riccardo Cocciante si racconta in un docufilm che intreccia vita privata, artistica e professionale usando immagini di repertorio e fotografie personali ma anche sequenze generate dall'Intelligenza Arti facebook