Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Stasera su Rai 1 e RaiPlay alle 21.40 Riccardo Cocciante è il protagonista del docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante. Un doc che celebra gli 80 anni del cantautore che ha rivoluzionato il panorama musicale con brani come Margherita, Era già tutto previsto e Bella senz’anima. E il musical, oggi di nuovi nei teatri, Notre Dame de Paris. Diretto da Stefano Salvati, Il mio nome è Riccardo Cocciante è stato realizzato in occasione degli 80 anni di Riccardo. Si tratta di un docufilm che racconta la vita del cantautore, non solo quella professionale ma anche quella personale, per restituire il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla musica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Il mio nome è Riccardo Cocciante" racconta la vita musicale e personale del grande cantautore

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il docufilm sulla vita del cantautore stasera su Rai 1Nella serata di oggi, mercoledì 4 marzo, su Rai 1 va in onda il film evento Il mio nome è Riccardo Cocciante, un omaggio imperdibile in occasione...

Il mio nome è Riccardo Cocciante: stasera su Rai 1 il primo docufilm sulla vita del cantautore. Ottant'anni di musica, amore e Notre DameOttant’anni tra le note, una moglie che ha rinunciato all’America per lui e un musical che nessuno voleva produrre.

Le più belle canzoni di Riccardo Cocciante - Raccolta 20 successi dei Riccardo Cocciante

Una raccolta di contenuti su Riccardo Cocciante.

Temi più discussi: IL MIO NOME È RICCARDO COCCIANTE; Il mio nome è Riccardo Cocciante: il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionale; Il mio nome è Riccardo Cocciante. Vita e musica del grande cantautore in un docufilm; Al Miv di Varese il film Il mio nome è Riccardo Cocciante.

Il cantante si racconta in prima persona assieme a tanti ospiti, come Pausini, Nannini, Elodie e Achille LauroDiretto da Stefano Salvati, Il mio nome è Riccardo Cocciante è stato realizzato in occasione degli 80 anni di Riccardo. Si tratta di un docufilm che racconta la vita del cantautore, non solo quella ... iodonna.it

Il mio nome è Riccardo Cocciante: stasera in tv il primo docufilm sulla vita di un ineguagliabile della musicaIl mio nome è Riccardo Cocciante: stasera su Rai 1 il primo docufilm sulla vita del cantautore. Ottant'anni di musica, amore e Notre Dame ... amica.it

#RiccardoCocciante, riconosciuto come uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano e internazionale, continua a lasciare un segno indelebile nella musica e nella cultura contemporanea. Un viaggio intimo e inedito nella vita artistica e perso facebook

Un racconto in prima persona e con le voci di tanti ospiti come Pausini, Nannini, Elodie e Achille Lauro. #riccardococciante #ilmionomeèriccardococciante x.com