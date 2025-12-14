Chi è la moglie di Riccardo Cocciante Catherine Boutet | Decise di non partire più per stare con me

Catherine Boutet è nota come la moglie di Riccardo Cocciante, celebre cantante e compositore italiano. I due si sono sposati nel 1983, e dalla loro unione è nato il figlio David. La loro storia personale ha attirato l'attenzione, mostrando un legame forte e duraturo nel tempo.

C atherine Boutet si è  sposata con Riccardo Cocciante  nel 1983. Tre anni dopo il matrimonio è nato il figlio David. In un’intervista rilasciata al  Corriere della Sera, Riccardo Cocciante ha raccontato come un retroscena su sua moglie. “ Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti dove era attesa in una scuola di New York”, ha raccontato nel ricordare il loro primo incontro.  “Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 abbiamo celebrato 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me ”, ha concluso. Metropolitanmagazine.it

