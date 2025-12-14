Chi è la moglie di Riccardo Cocciante Catherine Boutet | Decise di non partire più per stare con me

Catherine Boutet è nota come la moglie di Riccardo Cocciante, celebre cantante e compositore italiano. I due si sono sposati nel 1983, e dalla loro unione è nato il figlio David. La loro storia personale ha attirato l'attenzione, mostrando un legame forte e duraturo nel tempo.

C atherine Boutet si è sposata con Riccardo Cocciante nel 1983. Tre anni dopo il matrimonio è nato il figlio David. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Riccardo Cocciante ha raccontato come un retroscena su sua moglie. “ Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti dove era attesa in una scuola di New York”, ha raccontato nel ricordare il loro primo incontro. “Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 abbiamo celebrato 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me ”, ha concluso. Metropolitanmagazine.it Catherine Boutet, chi è la moglie di Riccardo Cocciante/ Il cantante: “La conobbi in circostanze fortuite” - Da quasi cinquant'anni il cuore di Riccardo Cocciante batte per la moglie Catherine Boutet: chi è e come si sono conosciuti ... ilsussidiario.net

Chi è Catherine Boutet, la moglie di Riccardo Cocciante? La storia lunga cinquant’anni - Scopri chi è e quanti anni ha Catherine Boutet: tutti i dettagli e le curiosità sulla moglie di Riccardo Cocciante. tag24.it

Nonno Riccardo nuovo centenario livornese È il signor Riccardo Pratellesi il nuovo centenario livornese. Ha superato questo ragguardevole traguardo con accanto la moglie Maria, di 5 anni più giovane. Nonno Riccardo è nato il 1° dicembre 1925 a Figlin - facebook.com facebook

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Riccardo Cocciante, Catherine Boutet: “Decise di non partire più per stare con me”

Fabrizio De André - Bocca di rosa (Live)

Video Fabrizio De André - Bocca di rosa (Live) Video Fabrizio De André - Bocca di rosa (Live)