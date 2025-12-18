Giorgetti su Mps | Piena fiducia nell' Amministratore Delegato Lovaglio – Il video

Giorgetti esprime piena fiducia nell’Amministratore Delegato Lovaglio, sottolineando l’importanza di un intervento pubblico strategico per il rilancio di Monte dei Paschi di Siena. Un segnale di stabilità e determinazione nel percorso di rafforzamento della banca, con attenzione alle dinamiche del settore e alle prospettive di crescita futura.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “La presente Informativa è volta a fornire un quadro d'insieme dall'intervento pubblico nella banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal salvataggio del 2016 ad oggi, evidenziando il ruolo svolto dal MEF nell'acquisizione e successiva dismissione della partecipazione di controllo. Nonché i dati economico-finanziari dell'operazione che, anche grazie all'oculato lavoro del management, ha portato a un progressivo rafforzamento e alla valorizzazione della banca. Il cui valore è passato da un minimo di 1,95 euro per azione nel 2022 ai 5,52 euro per azione nel novembre 2024, fino a superare a dicembre 2025 gli 8 euro. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Mps, il cda rinnova la piena fiducia a Lovaglio

Leggi anche: Mps: cda all’unanimità rinnova piena fiducia a Lovaglio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Spread da record, tocca i 67 punti. Giorgetti: «Fiducia che abbiamo conquistato con un lavoro serio e responsabile»; Borse caute in attesa della Fed, il balzo di Monte Paschi: +4,3%; Energia, Crai entra nel mercato luce e gas; Oro, pace fatta con la Bce: «Lagarde ha capito». In arrivo l’emendamento.

Giorgetti su Mps: Piena fiducia nell'Amministratore Delegato Lovaglio - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it