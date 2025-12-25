Anziano travolto e ucciso da un' auto e trascinato per 30 metri sull' asfalto | è caccia al pirata della strada nel Torinese

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ caccia al pirata della strada che nelle ore tra la vigilia e Natale, nel Torinese, ha investito e ucciso un anziano. I carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private a Leinì nella zona intorno a via Montegrappa per identificare il modello e la targa della vettura coinvolta nell’incidente. Non si esclude che l’auto abbia riportato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

