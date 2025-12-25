Anziano travolto e ucciso da un' auto e trascinato per 30 metri sull' asfalto | è caccia al pirata della strada nel Torinese
E’ caccia al pirata della strada che nelle ore tra la vigilia e Natale, nel Torinese, ha investito e ucciso un anziano. I carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private a Leinì nella zona intorno a via Montegrappa per identificare il modello e la targa della vettura coinvolta nell’incidente. Non si esclude che l’auto abbia riportato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della strada
Leggi anche: Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada
Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della…; Reggio Emilia, travolto e ucciso da un’auto mentre butta la spazzatura. Caccia al pirata della strada; Pirata della strada travolge e uccide un pedone di 76 anni: «Caccia all'uomo nelle province di Reggio Emilia e Modena»; Nicola Ambresi morto investito da un'auto a Casalgrande dopo aver buttato la spazzatura, conducente in fuga.
Anziano travolto e ucciso da un'auto e trascinato per 30 metri sull'asfalto: è caccia al pirata della strada nel Torinese - L’automobilista che lo ha ucciso, anzichè prestare soccorso, ha accelerato facendo perdere le proprie tracce ... gazzettadelsud.it
Anziano muore travolto da un'auto nel Torinese, si cerca il pirata della strada - Si costituisce la donna che ha ucciso un uomo nel Reggiano (ANSA) ... ansa.it
Anziano travolto e ucciso la notte di Natale. Si cerca il conducente - Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un' auto nella notte a Leinì, nel Torinese. rainews.it
Anziano muore travolto da auto nel Torinese, si cerca pirata della strada. L'incidente nella notte a Leini. La vittima trascinata per trenta metri #ANSA x.com
Anziano muore travolto da auto nel Torinese, si cerca pirata della strada. L'incidente nella notte a Leini. La vittima trascinata per trenta metri #ANSA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.