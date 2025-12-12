Nuova condotta di oltre un chilometro riasfaltata strada | terminati i lavori per le nuove fognature

Sono stati completati i lavori di riqualificazione in via Bordugo, con la realizzazione di una nuova condotta di oltre un chilometro e la riasfaltatura della strada. L’intervento, atteso da anni, ha visto la conclusione delle opere di Etra con le ultime rifiniture, migliorando così le infrastrutture e la viabilità della zona.

Sono terminati in questi giorni i lavori di Etra in via Bordugo, un intervento atteso da anni e ora giunto alla conclusione con le ultime rifiniture di asfaltatura. L'opera ha riguardato la posa di una nuova condotta fognaria di oltre un chilometro, completa di impianto di sollevamento, a.

