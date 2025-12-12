Nuova condotta di oltre un chilometro riasfaltata strada | terminati i lavori per le nuove fognature

Sono stati completati i lavori di riqualificazione in via Bordugo, con la realizzazione di una nuova condotta di oltre un chilometro e la riasfaltatura della strada. L’intervento, atteso da anni, ha visto la conclusione delle opere di Etra con le ultime rifiniture, migliorando così le infrastrutture e la viabilità della zona.

Sono terminati in questi giorni i lavori di Etra in via Bordugo, un intervento atteso da anni e ora giunto alla conclusione con le ultime rifiniture di asfaltatura. L’opera ha riguardato la posa di una nuova condotta fognaria di oltre un chilometro, completa di impianto di sollevamento, a. Padovaoggi.it

