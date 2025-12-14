Export Messina in flessione nel 2025 | pesa il calo sui mercati internazionali
Nei primi nove mesi del 2025, l'export della provincia di Messina ha registrato una diminuzione del 3,3%, evidenziando una fase di difficoltà sui mercati internazionali. Questa flessione rappresenta un contrasto rispetto alla crescita complessiva delle esportazioni siciliane, evidenziando sfide specifiche per la provincia in un contesto di mercato in evoluzione.
Nei primi nove mesi del 2025 l’export della provincia di Messina mostra segnali di difficoltà sul fronte dei mercati internazionali, registrando una flessione del 3,3%, in controtendenza rispetto alla crescita complessiva delle esportazioni siciliane. È quanto emerge dallo studio elaborato dalla. Messinatoday.it
Export siciliano in forte crescita: Enna vola negli Stati Uniti, Palermo prima in Italia - I dati dell’Ufficio studi Cgia di Mestre premiano l’agroalimentare e le province dell’Isola Torna a crescere l’export italiano nel mondo, ma è la Sicilia ... sicilianews24.it
Export, Messina arranca (-3,3%). Ma la provincia peloritana è decima in Italia per le vendite negli Usa - Nei primi tre trimestri di quest’anno, a livello provinciale spicca Palermo +160,6 per cento, che è la prima provincia italiana per export nel mondo ... msn.com
Angela Robusti ritorna a Reggio Calabria con Gift of Light: "sul traghetto da Messina sentivo di tornare a casa" | INTERVISTA - facebook.com facebook
"DI.ME. S.A.S. DI MESSINA ALESSANDRA" - Results on X | Live Posts & Updates x.com