Intervista a Vincenzo Giannotti | Il Sud è ormai una certezza ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali

Da ilmattino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa intervista, Vincenzo Giannotti, presidente del Distretto orafo campano, analizza i risultati del settore, evidenziando i progressi dell’export e le prospettive future. Con un focus sul ruolo del Sud Italia nel panorama internazionale, Giannotti condivide le strategie adottate per rafforzare la presenza sui mercati esteri, sottolineando come il territorio si stia consolidando come un punto di riferimento nel settore orafo.

Presidente Giannotti, i numeri del settore orafo campano in termini di export sono sicuramente positivi: se li aspettava ad appena un anno o poco più dalla nascita del Distretto regionale?. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

intervista a vincenzo giannotti il sud 232 ormai una certezza ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali

© Ilmattino.it - Intervista a Vincenzo Giannotti: «Il Sud è ormai una certezza, ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali»

Leggi anche: Cagliari, Caprile ormai è una certezza per i rossoblu. Il dato ormai dice tutto

Leggi anche: Export, Messina in flessione nel 2025: pesa il calo sui mercati internazionali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Intervista a Vincenzo Giannotti: «Il Sud è ormai una certezza, ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali».

intervista vincenzo giannotti sudIntervista a Vincenzo Giannotti: «Il Sud è ormai una certezza, ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali» - Presidente Giannotti, i numeri del settore orafo campano in termini di export sono sicuramente positivi: se li aspettava ad appena un anno o poco più dalla nascita del Distretto ... ilmattino.it

Focus Sud - Puntata del 22/9/2025 - Nella nuova puntata di Focus Sud, l'economista Gianni Lepre intervista Vincenzo Giannotti, presidente del Centro Orafo Tarì, che rappresenta 400 aziende e 3 mila addetti, e del ... notizie.tiscali.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.