Intervista a Vincenzo Giannotti | Il Sud è ormai una certezza ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali
In questa intervista, Vincenzo Giannotti, presidente del Distretto orafo campano, analizza i risultati del settore, evidenziando i progressi dell’export e le prospettive future. Con un focus sul ruolo del Sud Italia nel panorama internazionale, Giannotti condivide le strategie adottate per rafforzare la presenza sui mercati esteri, sottolineando come il territorio si stia consolidando come un punto di riferimento nel settore orafo.
Presidente Giannotti, i numeri del settore orafo campano in termini di export sono sicuramente positivi: se li aspettava ad appena un anno o poco più dalla nascita del Distretto regionale?.
Intervista a Vincenzo Giannotti: «Il Sud è ormai una certezza, ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali».
