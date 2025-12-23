Cogeser, azienda storica nel settore energetico della Martesana, punta a rafforzare la propria attenzione verso famiglie e imprese. Nel 2025 prevede ricavi di 59 milioni di euro e investimenti di 2,5 milioni in comunità energetiche e autoconsumo, con il 48% di energia proveniente da fonti rinnovabili. L'obiettivo è promuovere una transizione sostenibile, mantenendo al centro l'interesse delle comunità locali e delle realtà economiche della zona.

Cinquantanove milioni di ricavi e 2 milioni e mezzo di investimenti sul territorio fra comunità energetiche e gruppi di autoconsumi nel 2025, Cogeser spinge la transizione in Martesana, energia per il 48% da fonti rinnovabili al proprio interno per dare il buon esempio, "famiglie e imprese restano al centro della programmazione" della storica azienda pubblica del settore. Riunita in assemblea per approvare il bilancio e tracciare il cammino per il futuro. I progetti: illuminazione, efficientamento e produzione di energia "green" a chilometro zero. Gli obiettivi principali per il triennio 2026-2028 includono "un impulso verso la sostenibilità e per l’efficienza, investimenti per 8 milioni di euro, fra le opere in programma, l’adeguamento della rete distributiva, interventi per la mobilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Energia, il 48% da fonti rinnovabili: "Famiglie e imprese al centro"

