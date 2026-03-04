Reggio-Guastalla | 246 treni cancellati il servizio crolla

Sulla tratta ferroviaria tra Reggio Emilia e Guastalla, sono stati cancellati 246 treni, causando un forte peggioramento del servizio. L’associazione Federconsumatori ha segnalato questa situazione come una crisi operativa che sta colpendo i pendolari e la mobilità locale. La riduzione delle corse ha portato a disagi e ritardi per chi utilizza quotidianamente il treno per spostarsi.

La mobilità sulla tratta ferroviaria che collega Reggio Emilia a Guastalla si trova al centro di una grave crisi operativa denunciata dall'associazione Federconsumatori. Un'analisi dei dati forniti da Fer, proprietaria dell'infrastruttura, rivela un quadro preoccupante per i pendolari e gli utenti abituali del servizio. Dal mese di settembre fino a gennaio sono stati cancellati ben 246 treni su questa linea specifica. Questo dato corrisponde all'8,7% delle corse programmate nel nuovo orario entrato in vigore il 14 settembre scorso. La situazione è ulteriormente aggravata dalla scarsa puntualità: l'affidabilità delle corse effettuate si attesta all'87%, cifra che non raggiunge la soglia contrattuale del 91% stabilita con Trenitalia Tper.