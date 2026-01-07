Treni e voli cancellati caos totale per il maltempo | cosa sta succedendo

A causa delle intense nevicate di questa mattina, molte tratte ferroviarie e voli sono stati cancellati, creando disagi nei collegamenti tra Francia, Belgio e Paesi Bassi. Il maltempo sta influenzando significativamente la mobilità nell’Europa del nord, con ripercussioni su pendolari e viaggiatori. Ecco una panoramica sulla situazione attuale e le principali disposizioni da seguire per chi si sposta in queste aree.

L'Europa del nord si è svegliata oggi, mercoledì 7 gennaio, sotto una coltre di neve che sta mettendo a dura prova la mobilità tra Francia, Belgio e Paesi Bassi. Fin dalle prime ore del mattino, l'ondata di maltempo ha iniziato a produrre effetti a catena sui trasporti aerei, ferroviari e stradali, con centinaia di voli cancellati e forti rallentamenti lungo autostrade e linee ferroviarie. Le autorità locali, di fronte a un quadro in continuo peggioramento, hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti non indispensabili, anche perché la situazione meteo è destinata a durare ancora nelle prossime ore.

