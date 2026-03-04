Referendum sulla giustizia Azione Lecco porta il prof Martinelli a Barzanò | Capire prima di votare

A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, Azione Lecco organizza un evento a Barzanò con il professore Martinelli. L’obiettivo è aiutare i cittadini a capire meglio le questioni in discussione prima di recarsi alle urne. L’iniziativa mira a chiarire i punti principali del voto e a rispondere alle domande più frequenti sulla riforma.

Il 10 marzo un incontro pubblico con un esperto di diritto costituzionale per orientarsi tra i quesiti referendari: ingresso libero Mancano pochi giorni al voto sul referendum sulla giustizia e il sentore comune è di difficoltà nel comprendere per che cosa siamo chiamati a votare. Il confronto politico tra i due schieramenti, spesso segnato da contrapposizioni ideologiche, non sempre favorisce un'analisi approfondita delle modifiche che il voto potrebbe determinare. Per questo motivo, martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45, presso la Sala Civica di via Mons. Colli 10 a Barzanò, ad ingresso libero, Azione Lecco promuove un incontro pubblico di approfondimento, con l'obiettivo di offrire strumenti di lettura chiari, rigorosi e accessibili a tutti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Al referendum sulla Giustizia vota e fai votare Sì. Basta guardare il fronte del no per capire che è necessarioRacconta Erodoto che i Medi, versando in pessime acque di anarchia, si rivolgevano al giudice Deioce per dirimere le loro questioni… e che (la faccio...

Perché votare sì o no al referendum sulla giustizia. I due punti di vista sulla separazione delle carriereRoma, 27 gennaio 2026 – Si voterà il 22 e 23 marzo (sebbene la data della consultazione è al centro di un contenzioso che è approdato davanti al Tar...

Approfondimenti e contenuti su Azione Lecco.

Temi più discussi: Referendum sulla magistratura, gazebo del Sì a Lecco: chi lo organizza; GRANDE PARTECIPAZIONE AI GAZEBO DI FD’I PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA; Referendum sulla giustizia, a Santa Caterina un confronto pubblico per una scelta consapevole; Referendum sulla giustizia, i comitati per il no scendono in piazza: una settimana di assemblee.

Referendum sulla magistratura, gazebo del Sì a Lecco: Azione, Sì Separa e Asino di Buridano spiegano le ragioni del votoAzione, Sì Separa e Asino di Buridano: Non è un sostegno al governo Meloni, ma una battaglia per una giustizia più giusta: due appuntamenti in piazza XX Settembre l'1 e l'8 marzo ... leccotoday.it

Referendum giustizia. Due incontri informativi promossi dall’Azione cattolica diocesanaAscolto e dialogo diventano le coordinate irrinunciabili per una vita democratica densa e vitale, e disegnano uno spazio pubblico inclusivo in cui la ricerca del bene comune diventa un esercizio di r ... portalecce.it

Gerenzone, pulizia dell’alveo. Chiuso il viale, ma senza code Una gru in azione per tutta la giornata sopra al torrente lecchese. Gli operai hanno rimosso erbacce e rovi dal letto del corso d’acqua #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Le facebook

Il Presidente di #Federmeccanica @Simone1bettini , è intervenuto ieri pomeriggio a Lariofiere (Erba) in occasione dell’apertura della 17ª edizione di 'Fornitore Offresi', il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica. La partecipazione al convegno x.com