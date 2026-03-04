Referendum giustizia ora il governo cerca l'appoggio della Chiesa Mantovano | I cattolici voteranno sì

Il sottosegretario Mantovano ha dichiarato che i cattolici voteranno sì al referendum sulla giustizia, ritenendo che la riforma sia in linea con i principi della dottrina sociale della Chiesa. La proposta di coinvolgere la Chiesa nel dibattito politico si inserisce in un momento di confronto sul tema, con il governo che cerca di consolidare il sostegno tra le fila della comunità cattolica.

Ieri il sottosegretario Mantovano ha detto che i cattolici "voteranno sì" al referendum perché la riforma è "coerente con i principi della dottrina sociale della Chiesa". La replica di Bachelet (Comitato per il No): "Maldestro tentativo di millantare un appoggio inesistente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum Giustizia, Nino Di Matteo come Gratteri: “Massoni e mafiosi voteranno sì”A poche settimane dal referendum sulla separazione delle carriere, la campagna si infiamma, ancora una volta, dopo le dichiarazioni di Nino Di...

Esplode il caso Gratteri: “Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni”. Cosa è successoSi infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia "per il 'no' voteranno le persone perbene", mentre...

Referendum Giustizia 2026: che cosa vota Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona #perte

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum giustizia.

Temi più discussi: Permessi elettorali referendum 22-23 marzo 2026: diritti, riposi e retribuzione per i lavoratori; Referendum Giustizia, Nordio: Abbiamo tutti esagerato nei toni; Perché ora il NO può vincere - Appunti; Referendum sulla giustizia: il quesito e le modifiche alle norme della Costituzione.

Nordio a Bari per il referendum sulla giustizia: Occasione da ora o mai piùIl ministro della Giustizia è intervenuto all’evento Le ragioni del Sì in vista della consultazione del 22 e 23 marzo: Serve una riforma allineata ai sistemi liberali ... baritoday.it

Sondaggi Referendum Giustizia 2026: cresce Sì al 54%, No 46%/ Cdx e centristi: ecco chi vota per la riformaSondaggi Piepoli sul Referendum Giustizia 2026 con il contro-recupero del Sì a +8% sul No progressista: tutti i numeri e come votano i partiti ... ilsussidiario.net

MattinaLive. . Referendum Giustizia: il confronto si arricchisce di nuove voci! Non si ferma il nostro viaggio di approfondimento verso il voto del 22 e 23 marzo. Ad animare il dibattito di questa puntata, due prospettive provenienti dalla società civile e facebook

Referendum giustizia, la Toscana si mobilita: 70 appuntamenti dei comitati del Sì e del No x.com