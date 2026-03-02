Referendum Giustizia Nino Di Matteo come Gratteri | Massoni e mafiosi voteranno sì

A poche settimane dal referendum sulla separazione delle carriere, le tensioni si fanno sentire con nuove dichiarazioni di Nino Di Matteo, che sostiene che anche mafiosi e grandi criminali potrebbero votare Sì, nel tentativo di indebolire la magistratura. La campagna si accende con posizioni contrastanti, mentre le discussioni si focalizzano sulle possibili implicazioni di questa consultazione popolare.

A poche settimane dal referendum sulla separazione delle carriere, la campagna si infiamma, ancora una volta, dopo le dichiarazioni di Nino Di Matteo, secondo cui anche "mafiosi e grandi criminali" voterebbero Sì perché interessati a un indebolimento della magistratura. Parole che hanno scatenato la dura reazione del centrodestra e riacceso lo scontro politico, tra richiami alla P2 e accuse incrociate sull'equilibrio dei poteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nino Di Matteo: "Io sto con Gratteri: massoni e mafiosi voteranno sì al referendum"Con l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario, si arroventa il clima attorno alla separazione delle carriere.

Referendum giustizia, Nino Di Matteo ripete le parole di Gratteri: «Massoni e mafiosi voteranno Sì». Protesta il governo: «Parole indegne»«Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno Sì al referendum,...

Una raccolta di contenuti su Referendum Giustizia.

Temi più discussi: Referendum, pm Di Matteo: Mafiosi e grandi criminali voteranno Sì. Scoppia la polemica; Separazione delle carriere, la critica di Nando Dalla Chiesa: Per lo 0,5% dei magistrati cambiamo la Costituzione?; Le ragioni del No: tutte le tappe con Marco Travaglio; La feroce campagna per il referendum sulla Giustizia: perché ti riguarda? - Il video.

Referendum giustizia, Nino Di Matteo: Massoni e mafiosi voteranno sìIl sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia sostiene Nicola Gratteri senza se e senza ma. Il referendum sulla giustizia si avvicina e lo scontro tra magistratura e politica ... tg24.sky.it

Referendum giustizia, pm Di Matteo: D’accordo con Gratteri, mafiosi e grandi criminali voteranno Sì(Adnkronos) - Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri. Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi. Così i ... cn24tv.it

Referendum Giustizia 22-23 marzo Sei fuorisede Il governo ha fatto di tutto per non farti votare, ma un modo per farlo c’è: diventa rappresentante di lista facebook

Referendum giustizia, Di Matteo: “I mafiosi votano Sì, la riforma è una resa dei conti”. Il pm presenta il libro di Travaglio con Conte e Raggi: “Il governo vuole tutti i poteri”. @lucadecarolis x.com