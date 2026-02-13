Esplode il caso Gratteri | Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni Cosa è successo

Nicola Gratteri ha scatenato un vespaio di polemiche con le sue dichiarazioni sul referendum sulla Giustizia, affermando che alle urne voteranno “gli indagati e la massoneria deviata” per il sì, mentre per il no si rivolgeranno “le persone perbene”. La sua uscita, fatta durante un dibattito pubblico a Reggio Calabria, ha suscitato reazioni immediate tra politici e rappresentanti delle associazioni antimafia, che lo accusano di aver diviso ulteriormente il dibattito e di aver alimentato tensioni.

Si infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia "per il 'no' voteranno le persone perbene", mentre "Voteranno per il 'Si' gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Per il procuratore capo di Napoli le sue dichiarazioni sono state strumentalizzate. Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, scoppia in una dura polemica sulla campagna referendaria, accusando apertamente coloro che voteranno sì di essere indagati, membri della massoneria deviata e rappresentanti dei centri di potere che, a suo dire, temono una giustizia più efficace. Il pubblico ha ascoltato con attenzione le ultime dichiarazioni di Nicola Gratteri, che ha lanciato una frase forte sul prossimo referendum. Nordio attacca: parole sconcertanti. Il Csm apre una pratica. La replica: non mi zittisco. Bachelet: commento offensivo. Il procuratore di Napoli è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano durante uno dei Forum in programma in vista del voto. Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente.