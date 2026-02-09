referendum giustizia incontro con gli azzurri

Ieri ad Ascoli si è tenuto un incontro pubblico promosso da Forza Italia. L’evento, intitolato

Ieri ad Ascoli l’incontro pubblico promosso da Forza Italia Ascoli Piceno dal titolo ’ Riforma della Giustizia: le ragioni per il Sì ’, dedicato all’approfondimento dei contenuti della riforma oggetto del prossimo referendum. All’iniziativa hanno partecipato in videoconferenza Francesco Battistoni, segretario regionale di Forza Italia Marche e Responsabile Nazionale dell’Organizzazione, ed Enrico Costa, vicepresidente della commissione giustizia della Camera, che hanno illustrato nel dettaglio le motivazioni politiche e tecniche a sostegno del Sì, in particolare la necessità di garantire una maggiore separazione dei ruoli, l’equilibrio tra poteri dello Stato e tempi della giustizia più certi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

