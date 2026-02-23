Open day all’Università per Stranieri Occasione di incontro

L’Università per Stranieri di Siena apre le sue porte per un open day, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere le aule e i corsi disponibili. L’evento nasce dall’intento di facilitare l’orientamento degli studenti interessati a studiare lingue straniere e cultura. Durante la giornata, vengono presentate le modalità di iscrizione e si risponde alle domande dei partecipanti. L’appuntamento si rivolge a chi desidera scoprire l’offerta formativa dell’ateneo.

Oggi l' Università per Stranieri di Siena apre le porte della sede di piazzale Carlo Rosselli ai futuri studenti. A partire dalle 10 le aspiranti matricole "potranno immergersi nella vita universitaria e culturale dell'ateneo, scoprendone l'offerta didattica, i servizi del Diritto allo studio e seguendo lezioni e laboratori di varie discipline", annuncia l'ateneo. Sarà una giornata "ricca di incontri e approfondimenti tematici", per far conoscere i punti di forza dell'università: laboratori linguistici, seminari, interventi sulle possibilità di studio e ricerca all'estero, opportunità per studentesse e studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.

Università di Firenze, oltre novemila studenti al Campus Morgagni per l’Open DayQuesta mattina, al Campus Morgagni di Firenze, oltre novemila studenti si sono presentati per la seconda giornata di Open Day.

