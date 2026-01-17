Giustizia e garanzie nasce a Reggio Calabria il comitato per il Sì al referendum

A Reggio Calabria è stato costituito il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura. L’obiettivo è promuovere un dibattito informato e partecipato sulla riforma della giustizia, contribuendo a un confronto costruttivo a livello locale e nazionale. La nascita del comitato rappresenta un passo importante nel coinvolgimento della città in temi fondamentali per il sistema giudiziario.

Anche Reggio Calabria entra nel dibattito nazionale sulla riforma della giustizia: è stato costituito in città il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, con l’intento dichiarato di alimentare una riflessione pubblica approfondita, fondata sui principi del garantismo e del giusto processo. Il Comitato nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto informato e responsabile, lontano da contrapposizioni pregiudiziali, su un tema che incide direttamente sulla credibilità dell’ordinamento giudiziario e sulla tutela dei diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia Leggi anche: Nasce a Bari il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia: "Riforma necessaria" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Camera penale di Reggio: «Deludenti le argomentazioni di Anm a sostegno della campagna per il “NO”» · ilreggino.it. Giustizia, assemblea Nazionale Noi Moderati, nasce il Comitato per il Sì alla riforma - Il Comitato si propone come spazio di confronto e mobilitazione per costruire un Sì ... lanazione.it Giustizia: Siracusano, 'correggiamo storture e restituiamo equilibrio e garanzie ai cittadini' - "L'opposizione cerca di far passare questa riforma come un attacco alla magistratura o alla Costituzione, ma non è così. iltempo.it Referendum giustizia, nasce a Cagliari il comitato 'Giusto dire no' - Massima diffusione dei temi del referendum sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e nuovo Csm. ansa.it "Servono interventi seri e concreti per rendere la giustizia più efficiente, non modifiche che ne indeboliscano le garanzie" - facebook.com facebook Nell’Aula del tribunale di Ragusa è successo qualcosa che dice molto del garantismo peloso sventolato in vista del prossimo referendum sulla Giustizia: la corte ha rimesso le garanzie al centro, senza retorica e senza microfoni. Le ha rimesse dove contano d x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.