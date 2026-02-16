Referendum | Ruotolo ' votare No per difendere Costituzione'

Il sindaco Ruotolo invita i cittadini a votare No al referendum, sostenendo che così si proteggono i principi della Costituzione. La consultazione si avvicina e molti temono che la riforma possa indebolire l’indipendenza della magistratura, mettendo a rischio l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Ormai manca un mese al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. E la posta in gioco è sempre più chiara. Non è vero —come ci raccontano— che così la giustizia diventerà più efficiente. La verità è un'altra. Qui siamo di fronte a un attacco a un pilastro della nostra Costituzione. Perché la magistratura, in una democrazia, deve essere indipendente da tutti gli altri poteri. Senza se e senza ma”. Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd. “Con questa riforma, invece, si rende la giustizia sempre più esposta alla pressione della politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

