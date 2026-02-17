Federico Rampini e lo scandalo Epstein | Una élite sessualmente malata
Federico Rampini ha commentato lo scandalo Epstein, evidenziando come l'élite mondiale sia coinvolta in pratiche sessuali riprovevoli. Rampini sottolinea che le rivelazioni sui traffici di Epstein mostrano un lato oscuro di personaggi influenti, collegato a un sistema corrotto. Un esempio concreto è il coinvolgimento di alcune personalità di alto livello che, secondo indiscrezioni, avrebbero frequentato i suoi incontri segreti.
Federico Rampini a tutto tondo. Il giornalista si sofferma sui nuovi equilibri e non può fare a meno di non notare che "questa convergenza di vedute tra il cancelliere Merz e la presidente del Consiglio Meloni è interessante". I motivi? "Sono i due Paesi che in questo momento stanno facendo in concreto le cose più utili per salvare l’Alleanza Atlantica. La prima è aumentare la spesa militare per riequilibrare gli oneri della sicurezza europea. Cosa che gli americani ci stanno chiedendo, letteralmente, dai tempi di Eisenhower. L’altra cosa è riformulare il modello economico e passare da un’economia trainata dalle esportazioni ad un’economia che abbia un motore di domanda interna molto forte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Caso Epstein, la ricostruzione definitiva dello scandalo che ha incrinato l’élite mondiale
Il caso Jeffrey Epstein torna alla ribalta con una ricostruzione dettagliata di uno degli scandali più scottanti degli ultimi anni.
Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali
Da mercoledì 14 gennaio, su Canale 5, Federico Rampini presentaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il capitalismo è cambiato: tecnologie e rapporto capitale-lavoro, ecco l'origine delle nuove diseguaglianze; Oltre il senso di colpa. L’Occidente necessario, incontro con Federico Rampini alla Camera dei Deputati. Introduzione di Mauro Rotelli; Udine al centro della geopolitica: presentato Open Dialogues for the Future 2026; Dietro il Washington Post di Bezos, la grande crisi del giornalismo americano.
Sfide dell’altro mondo, Federico Rampini: «No al catastrofismo. Il problema dell’Occidente? Abbiamo allevato intere generazioni senza autostima»Il sistema produttivo del Nordest, abituato sin da tempi della Serenissima ad affrontare «Sfide dell’altro mondo», sembra oggi smarrito e confuso. Federico Rampini, editorialista del Corriere della ... corrieredelveneto.corriere.it
Epstein, scandalo infinitoEro un bambino - racconta Federico Rampini - quando, nel 1963, Lee Harvey Oswald uccise John Fitzgerald Kennedy a Dallas. Sessantatré anni dopo, le teorie del complotto sull'assassinio del presidente ... video.corriere.it
La protagonista della quinta puntata di #Risiko - Sfide di potere è l’Europa Federico Rampini spiegherà la rivoluzione politica ed economica scaturita dal superamento dell’era Merkel. Non perdete l’appuntamento: stasera, in seconda serata, su #Canale5 facebook
Il racconto di Federico Rampini continua: protagonista della seconda puntata di #Risiko - Sfide di potere è la Cina di Xi Jinping Vi aspettiamo domani, mercoledì 21 gennaio, in seconda serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com