stefania sandrelli noemi vincenzo de lucia rita de crescenzo tra gli ospiti del weekend di verissimo 21 22 febbraio

Stefania Sandrelli, Noemi, Vincenzo De Lucia e Rita De Crescenzo saranno ospiti del prossimo weekend di Verissimo, in onda su Canale 5. La conduttrice Silvia Toffanin li intervisterà durante le due puntate di sabato 21 e domenica 22 febbraio. Ognuno di loro condividerà esperienze e progetti in diretta, creando un appuntamento ricco di sorprese. Il pubblico potrà seguire le interviste e scoprire i dettagli delle loro vite in modo diretto.

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 21 e domenica 22 febbraio su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 21-22 febbraio. Sabato 21 alle ore 16.30: A Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’attrice Margareth Madè. In studio, per la prima volta, la storia e l’irresistibile ironia del comico e imitatore Vincenzo De Lucia. Inoltre, saranno ospiti con i loro percorsi: Corinne Clery e Kaspar Capparoni, reduce dal successo della serie di Canale 5 “Una nuova vita”. Infine, la richiesta di verità e giustizia di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

