Cassino indotto Stellantis a rischio | 140 posti lavoro a rischio licenziamento in 75 giorni Schlein in campo

A Cassino, i licenziamenti nell’indotto Stellantis sono arrivati dopo che l’azienda ha deciso di ridurre la produzione, mettendo a rischio 140 posti di lavoro in soli 75 giorni. La situazione ha scatenato proteste tra i lavoratori e una mobilitazione dei sindacati. Intanto, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, si è schierata in difesa dei dipendenti, chiedendo interventi concreti per evitare ulteriori tagli.
Cassino, l’indotto Stellantis nel vortice: avviati i licenziamenti, sindacati in trincea e l’intervento di Schlein. Cassino è in allarme. Le aziende dell’indotto Stellantis – Trasnova, Teknoservice e Logitech – hanno avviato le procedure di licenziamento collettivo, mettendo a rischio il lavoro di quasi 140 persone. La crisi, legata alla scadenza dei contratti di appalto prevista per il 30 aprile, ha spinto i sindacati a proclamare lo stato di agitazione e ha portato a un intervento diretto della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha promesso un confronto serrato con il governo e la dirigenza Stellantis.🔗 Leggi su Ameve.eu
Gigafactory Termoli: Acc rinuncia all’investimento, a rischio l’indotto automotive e i posti di lavoro nel Molise.
La notizia ha preso tutti di sorpresa: oggi, l’azienda Acc ha deciso di rinunciare all’investimento previsto a Termoli.
