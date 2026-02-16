Cassino indotto Stellantis a rischio | 140 posti lavoro a rischio licenziamento in 75 giorni Schlein in campo

A Cassino, i licenziamenti nell’indotto Stellantis sono arrivati dopo che l’azienda ha deciso di ridurre la produzione, mettendo a rischio 140 posti di lavoro in soli 75 giorni. La situazione ha scatenato proteste tra i lavoratori e una mobilitazione dei sindacati. Intanto, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, si è schierata in difesa dei dipendenti, chiedendo interventi concreti per evitare ulteriori tagli.

La notizia ha preso tutti di sorpresa: oggi, l’azienda Acc ha deciso di rinunciare all’investimento previsto a Termoli.

