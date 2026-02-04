Daily Crown | Andrew ha lasciato la Royal Lodge dopo pressioni di Carlo per scandalo Epstein

Andrew ha lasciato la Royal Lodge dopo che re Carlo ha insistito, sotto pressione, a causa dello scandalo Epstein. La decisione arriva pochi giorni dopo che il principe ha affrontato un momento difficile a causa delle accuse e delle indagini che lo coinvolgono. Ora si cerca di capire quale sarà il destino di Andrew all’interno della royal family.

Londra, 4 feb. (Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor ha lasciato la Royal Lodge dopo le pressioni ricevute dal fratello, re Carlo, a seguito dello scandalo Epstein. Una fonte ha confermato al Times che Andrea si è trasferito dalla residenza di Windsor a un indirizzo non divulgato nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. Preoccupato per le ultime rivelazioni sui documenti di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Charles avrebbe chiesto al fratello di accelerare il trasferimento. All'ex duca di York sarà consentito di tornare alla Royal Lodge per imballare altri scatoloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

