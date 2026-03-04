Ravenna è la Capitale italiana del mare | la proclamazione del ministro Musumeci - VIDEO

Questa mattina a Roma, nella sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri, si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale Ravenna è stata proclamata Capitale italiana del Mare 2026. La proclamazione è stata annunciata dal ministro Musumeci e ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni. L’evento ha segnato il riconoscimento ufficiale della città come punto di riferimento per il mare nel prossimo anno.

Questa mattina, in una cerimonia ufficiale avvenuta nella sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, si è tenuta la proclamazione di Ravenna quale Capitale italiana del Mare 2026. Il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, ha annunciato la proclamazione. Alla città un finanziamento di un milione di euro per realizzare il programma di attività che ha accompagnato la candidatura.