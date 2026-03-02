Conto alla rovescia per la proclamazione della Capitale italiana del mare attesa a Riccione per l' annuncio

Il 4 marzo alle 11:00, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio a Roma, si terrà la cerimonia di proclamazione della Capitale Italiana del Mare 2026. Una delegazione del Comune di Riccione sarà presente per ricevere l’annuncio ufficiale. L’evento segna il momento finale del processo di selezione e coinvolge le autorità locali e nazionali.

Il conto alla rovescia volge al termine. Mercoledì 4 marzo, alle ore 11:00, la delegazione del Comune di Riccione sarà nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma per la cerimonia di proclamazione della Capitale Italiana del Mare 2026. Un appuntamento che la città.