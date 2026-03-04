Ravenna con la Pianese è un’incognita Assalto al secondo posto in classifica

A Ravenna si prepara una partita importante contro la Pianese, con l’obiettivo di conquistare il secondo posto in classifica. La squadra locale ha avuto poco tempo per recuperare dopo la sfida con la capolista Arezzo, e ora si concentra su questa nuova occasione. La sfida si avvicina, e i giocatori sono pronti a scendere in campo per questa gara cruciale.

Neppure il tempo di rigenerarsi, pensare alla partita con la capolista Arezzo, che si torna subito in campo. Oggi si gioca l'intera 30ª giornata di campionato e il Ravenna è chiamato al confronto casalingo con la Pianese. La formazione bianconera, all'andata, fu sconfitta soltanto nel recupero grazie ad una zuccata di Stefano Okaka, tornato al gol in Italia dopo 1600 giorni. Un evento che fu festeggiato a lungo, anche perché il Ravenna era reduce dalla scoppola con l'Arezzo, vittorioso 3-0 al 'Benelli'. E proprio il Benelli ospiterà la squadra di Piancastagnaio, reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite mentre il Ravenna, raggiunto dall'Ascoli – avversario dei giallorossi proprio nel prossimo turno – al secondo posto viene comunque dalla buona prova in Toscana.