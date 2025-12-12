Ternana penalizzazione in classifica | il secondo ‘round’ al Tribunale federale nazionale Incognita recidiva
La Ternana si prepara a conoscere l'esito della seconda udienza al Tribunale federale nazionale riguardo alla penalizzazione in classifica, un provvedimento che potrebbe influenzare significativamente la sua posizione in campionato. L'udienza è prevista per venerdì 12 dicembre alle 10.30, mentre l'incognita sulla recidiva resta aperta.
Una penalizzazione in graduatoria praticamente certa per la Ternana. Alle 10.30 di stamattina – venerdì 12 dicembre – è in calendario la seconda udienza al Tribunale federale nazionale per determinare l’ammontare della penalità da scontarsi nella stagione corrente. Al termine della precedente – 6. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
#Ternana tra caos in società e rischio penalizzazione in classifica, Stefano #Bandecchi: sono quasi sconcertato. La situazione - facebook.com Vai su Facebook
Derby Perugia - Ternana, l'amarezza di Giovanni Tedesco: "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe" - Parla anche Tozzuolo: "Felice che il passaggio in rossoverde sia sfumato" ... Scrive perugiatoday.it
Ternana, per la penalizzazione tutto rinviato di un mese - Accolta un'istanza della società che chiede di rianalizzare la documentazione sui risarcimenti danni, il Tribunale federale rimanda tutto al 12 dicembre quando via della Bardesca avrà fornito gli ... ilmessaggero.it scrive
Ternana-Sampdoria 1-2 I PUNTI DI PENALIZZAZIONE NON CI SON PIU'! BUONA LA PRIMA DE PAOLI LA GUMINA