Giana Erminio ko in casa Union Brescia si impone con determinazione e sale al secondo posto in classifica

L’Union Brescia batte 2-0 la Giana Erminio in trasferta e conquista la seconda posizione in classifica nel Girone A di Serie C. La squadra di mister Luperto ha dominato il match giocando con grinta e determinazione, lasciando i padroni di casa senza molte possibilità di risalita. La Giana Erminio, invece, perde ancora in casa e vede sfumare l’opportunità di salire in classifica.

L’Union Brescia si impone 2-0 sulla Giana Erminio nel match del Girone A di Serie C, disputato al “Città di Gorgonzola” il 3 febbraio 2026, e sale al secondo posto in classifica, superando il Lecco. La vittoria, ottenuta con determinazione e maturità, è particolarmente significativa per i biancazzurri, che hanno affrontato l’intera ripresa in dieci uomini dopo l’espulsione di Lamesta al 51’ per simulazione, decisione confermata in seguito al controllo VAR. Il risultato, ottenuto nonostante il gap numerico, testimonia la solidità tattica e la capacità di adattamento del team guidato da Corini. La partita ha preso subito un’andatura intensa: la Giana Erminio ha iniziato con pressione alta, costringendo il portiere Gori a interventi di attenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giana Erminio ko in casa, Union Brescia si impone con determinazione e sale al secondo posto in classifica. Approfondimenti su Giana Erminio Union Brescia Serie C, Giana Erminio-Union Brescia 0-2. Vittoria e secondo posto: gol e highlights L’Union Brescia torna alla vittoria con un 2-0 contro la Giana Erminio, sul campo di Gorgonzola. GIANA Erminio-Union Brescia (lunedì 02 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Questa sera alle 20:30 si gioca il posticipo del ventiquattresimo turno di Serie C tra Giana Erminio e Union Brescia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SERIE C SKY WI-FI 25/26 | Union Brescia - Giana Erminio 2-0: le parole di Mister Diana Ultime notizie su Giana Erminio Union Brescia Argomenti discussi: La Giana la ribalta al 95': Arzignano di nuovo beffato all'ultimo respiro; Serie C Girone A, domani l'Union Brescia affronta la Giana Erminio nel posticipo. Le parole di mister Corini alla vigilia (VIDEO); Giana Erminio - Union Brescia, la sfida live con Diretta Stadio; Disastro Diop, ma il Brescia vince anche in dieci: 2-0 e secondo posto. DIRETTA/ Giana Erminio Brescia (risultato finale 0-2): la chiude Balestrero! (2 febbraio 2026)Diretta Giana Erminio Brescia streaming video Rai, oggi lunedì 2 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net La ripartenza non aspetta: Brescia in viaggio per il secondo postoAlle 20.30 l’impegno in casa della Giana Erminio: un blitz varrebbe il sorpasso sul Lecco al secondo posto. Vido, Crespi e Cazzadori per due maglie in attacco ... giornaledibrescia.it Giornale di Brescia. . Disastro Diop, ma il Brescia vince anche in dieci: 2-0 e secondo posto Successo pesantissimo in casa della Giana Erminio: decidono i gol di Crespi e Balestrero. Scellerata l’espulsione al 51’ di Lamesta. L’Union sorpassa il Lecco. - facebook.com facebook Serie C, l’Union Brescia sfida la Giana Erminio: la diretta x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.