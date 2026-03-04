Ravenna | 5 occupanti in edificio alluvionato 3 espulsi

A Ravenna, cinque persone sono state trovate all’interno di un edificio alluvionato, mentre tre di loro sono state successivamente allontanate. Nei giorni scorsi, la polizia locale ha condotto interventi per interrompere due gruppi di attività illegali, rafforzando così i controlli sul territorio. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine in azioni mirate a garantire la sicurezza pubblica.

La sicurezza urbana a Ravenna ha subito un'accelerazione operativa nei giorni scorsi, con gli agenti della polizia locale che hanno smantellato due nuclei di attività illecite. In un edificio pubblico reso inagibile dalle recenti alluvioni, sono stati sorpresi cinque occupanti abusivi, mentre nel parco Mita è stato fermato un uomo intento alla vendita di merce rubata. Le indagini hanno portato alla denuncia di sei persone e all'emissione di tre ordinanze di espulsione contro cittadini stranieri irregolari. L'edificio alluvionato trasformato in rifugio illegale Il primo episodio riguarda l'ex centro civico rionale situato al civico 76 di via Renaccio, un immobile di proprietà pubblica ancora segnato dai danni dell'alluvione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dormivano nell'ex centro civico alluvionato: blitz della Polizia Locale, scattano denunce ed espulsioni

