Veroli raid notturno alla scuola elementare di Casamari | ladri in azione per pochi spiccioli

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, la scuola elementare di Casamari a Veroli è stata oggetto di un furto. Malviventi hanno forzato l’ingresso dell’istituto, portando via alcuni spiccioli. Si tratta di un episodio che si inserisce nel contesto di ripetuti atti vandalici e furti ai danni delle strutture scolastiche della zona, che continuano a preoccupare le autorità e la comunità locale.

I soliti ignoti tornano a colpire gli istituti scolastici del frusinate. Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, il plesso della Scuola Primaria di Casamari è finito nel mirino di malviventi che hanno violato l'edificio per compiere un furto. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono riusciti a penetrare all'interno della struttura scolastica dopo aver forzato il portone d'ingresso principale. Una volta dentro, l'attenzione degli intrusi si è concentrata esclusivamente sull'area ristoro: i distributori automatici di bevande e snack sono stati scassinati e danneggiati.

