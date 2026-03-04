Navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente in risposta agli ultimi sviluppi nella regione. Israele ha condotto un raid in Libano che ha causato morti e feriti, mentre Teheran afferma di controllare lo Stretto di Hormuz. Intanto, l’IDF ha lanciato una vasta operazione in Iran, con esplosioni anche a Gerusalemme. Nel frattempo, il presidente francese ha inviato un messaggio ufficiale.

Due missili da crociera «sono stati intercettati e distrutti nella zona di Al-Kharj», a sud di Riad. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa dell'Arabia Saudita che in precedenza aveva dato notizia di nove droni intercettati e distrutti. - Riad ha chiarito che «adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua sicurezza e proteggere il suo territorio, i cittadini e i residenti» e sottolineato la «prontezza a mobilitare tutte le capacità per supportare» i Paesi alleati. Ieri l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha emesso un allarme di sicurezza per avvisare di imminenti attacchi missilistici e con droni nella città orientale di Dhahran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz» | I brogli, la repressione: Mojtaba Hosseini, la nuova Guida suprema

Leggi anche: Raid di Israele sul Libano: "Morti e feriti". I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Guerra in Medio Oriente, l’avvertimento di Teheran all’Europa: Qualsiasi azione difensiva sarebbe un atto di guerra. Tajani convoca l'ambasciatore iraniano a Roma; Guerra in Medio Oriente: quali le conseguenze per gli investitori?; Iran International, 'Ahmadinejad è vivo'. Teheran avverte: 'Azioni militari europee sarebbero un atto di guerra'.

Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio OrienteL'attuale crisi in Medio Oriente ha portato il valore delle azioni di Nintendo a scendere ulteriormente per via delle preoccupazioni legate alla distribuzione delle console. multiplayer.it

Crisi in Medio Oriente, Empoli in Azione: Difendiamo il diritto internazionaleEmpoli in Azione esprime profonda preoccupazione e sgomento di fronte agli eventi che si stanno consumando in queste ore in Medio Oriente. Israele e ... gonews.it

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com

MEDIO ORIENTE | Macron: "La portaerei francese Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo". A fuoco il consolato Usa a Dubai, colpito da un sospetto drone iraniano. Media: "Gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani" #ANSA facebook